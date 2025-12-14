Мерц: Путин стремится восстановить СССР и не остановится на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег, что правитель России Владимир Путин в своей агрессивной внешней политике не остановится на Украине.

Об этом канцлер заявил в субботу, 13 декабря, в Мюнхене, на партийном съезде Христианско-социального союза (ХСС), который входит вместе с его партией Христианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) в правительственную коалицию, передает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Мерц заявил, что Путин заинтересован в "фундаментальном изменении границ в Европе" и восстановлении Советского Союза в его прежних границах. Это, по его убеждению, представляет "огромную угрозу, в том числе и военную, для стран, которые когда-то были частью этой империи".

"Путин не остановится. И если Украина упадет, он не остановится", – заявил канцлер.

Поэтому, продолжил немецкий канцлер, дальнейшая помощь Украине и единство Европы в стратегическом сотрудничестве с Британией являются приоритетами во внешней политике и политике безопасности. Важно также "как можно дольше сохранить НАТО", эффективность которого уже неоднократно ставилась под сомнение президентом США Дональдом Трампом.

С точки зрения политики в отношении России, то, по мнению Мерца, поспешное вступление нескольких государств в Первую мировую войну в 1914 году является неправильной исторической аналогией. "Наверное, было бы правильнее использовать 1938 год как историческую аналогию", – отметил Мерц. Тогда, продолжил Мерц, после Мюнхенского соглашения Адольф Гитлер увидел, что его имперские экспансионистские амбиции усиливаются политикой умиротворения европейских государств, и через год начал Вторую мировую войну.

Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон заявил, что вынуждение Украины отдать свои территории ради мирного соглашения напоминает ситуацию с "мюнхенским заговором" 1938 года.

Ранее независимый сенатор от штата Мэн Ангус Кинг сравнил предложение мирного плана американской администрации с Мюнхенским соглашением, заключенным британским премьер-министром Невиллом Чемберленом с Адольфом Гитлером в 1938 году, которое стало историческим провалом политики умиротворения.