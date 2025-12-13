Серед звільнених Лукашенком політв’язнів – двоє громадян Литви

Серед звільнених владою Білорусі політв’язнів після перемовин зі США – двоє громадян Литви, що провели за гратами понад рік.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це повідомили в МЗС Литви.

У відомстві зазначили, що серед звільнених владою Білорусі 13 грудня – двоє литовських громадян, які опинились за гратами у Білорусі в 2024 році за надуманими звинуваченнями – зокрема, за "образу президента", "підбурювання до громадського неспокою", "екстремістську діяльність" тощо.

Звільненим литовцям надають медичну та усю іншу необхідну допомогу.

Також зазначили, що громадяни інших країн серед дев’яти звільнених, яких привезли до Вільнюса – під опікою посольств відповідних країн або, у випадку білорусів, офісу лідерки опозиції Світлани Тихановської.

"Ще раз закликаю громадян Литви не їздити до Білорусі. Це небезпечно. Ймовірність опинитись у в’язниці без жодної провини – дуже висока. На звільнення політичних заручників можуть піти місяці, навіть роки", – наголосив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Бурдіс.

Також в МЗС Литви наголосили, що Білорусі не варто розраховувати на послаблення санкцій ЄС слідом за США.

Перед цим стало відомо, що серед звільнених дев’яти осіб, яких привезли до Вільнюса – окрім нобелівського лауреата Бяляцького – є громадянин Польщі.

Нагадаємо, 13 грудня після переговорів зі спецпредставником США у Лукашенка оголосили про звільнення всього 123 політв’язнів та зазначили, що це відбулося "у рамках домовленостей з президентом США і на його прохання" у зв’язку зі скасуванням американських санкцій.

114 звільнених передали Україні, серед них – недопущений до виборів президента Віктор Бабарико та його соратниця Марія Колесникова, а також п’ятеро громадян України.



