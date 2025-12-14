Зеленский рассказал, почему освобожденных Лукашенко заключенных передали в Украину

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Беларусь не хотела освобождать политических заключенных через какую-то из стран ЕС, поэтому они прибыли в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил во время онлайн-общения с журналистами по дороге в Берлин.

По его словам, общение стран по белорусским политическим заключенным происходило на уровне разведок.

"Далее руководитель ГУР Кирилл Буданов обратился ко мне, сказал, что белорусы готовы отдать политических заключенных, не хотят отдавать через ту или иную страну Европейского Союза, но если я поддерживаю, готовы передать через Украину. Я сказал: "Безусловно, поддерживаем, готовы принимать", – рассказал Зеленский.

По его словам, вопрос политзаключенных является важным для Украины, поскольку там есть и украинские граждане.

"Безусловно надо забирать и своих, и белорусских политзаключенных. И именно таким образом принимают у нас решение", – сказал президент.

Напомним, 13 декабря после переговоров со спецпредставителем США у Лукашенко объявили об освобождении всего 123 политзаключенных и отметили, что это произошло "в рамках договоренностей с президентом США и по его просьбе" в связи с отменой американских санкций.

114 освобожденных передали Украине, среди них – недопущенный к выборам президента Виктор Бабарико и его соратница Мария Колесникова, а также пятеро граждан Украины.

Среди освобожденных властями Беларуси политзаключенных после переговоров с США – двое граждан Литвы, которые провели за решеткой более года.