Зеленський заявив, що в переговорах американці фактично представляють російську сторону

Президент Володимир Зеленський стверджує, що Україна не має прямого діалогу з російською стороною, але її фактично представляють американці.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив під час онлайн-спілкування з журналістами дорогою до Берліна.

"У нас немає прямого діалогу з російською стороною. І в діалозі з американською стороною, вони, якщо можна так сказати, представляють російську сторону, тому що вони кажуть про їх сигнали, вимоги, кроки, готовності або неготовності", – сказав Зеленський.

Українська сторона зі свого боку обговорює з США не тільки двосторонні відносини – Україна-Америка – як-то гарантії безпеки, а також "нашу реакцію на сигнали "руских".

"І тому щодо компромісів з російською стороною, у будь-якому випадку, якщо Америка буде тиснути, якщо партнери будуть тиснути, і якщо Америка буде хотіти закінчити цю війну так, як вони сьогодні це демонструють, на високому рівні, я вважаю, що "рускі" повинні піти на компроміси", – наголосив Зеленський.

Раніше ЗМІ повідомили, що США можуть надати Україні гарантії безпеки подібні до тих, які передбачає 5 стаття Договору про НАТО, які будуть затверджені Конгресом і матимуть обов’язкову силу.

The Wall Street Journal писало, що спеціальний посланець американського президента Стів Віткофф зустрінеться з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

Запрошення американців на зустріч у Берліні надійшло після напруженої телефонної розмови в середу між Мерцом, Емманюелем Макроном, Кіром Стармером та Дональдом Трампом, під час якої сторони намагалися подолати розбіжності щодо напрямку мирних зусиль.