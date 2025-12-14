Зеленский заявил, что в переговорах американцы фактически представляют российскую сторону

Президент Владимир Зеленский утверждает, что Украина не имеет прямого диалога с российской стороной, но ее фактически представляют американцы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил во время онлайн-общения с журналистами по дороге в Берлин.

"У нас нет прямого диалога с российской стороной. И в диалоге с американской стороной, они, если можно так сказать, представляют российскую сторону, потому что они говорят об их сигналах, требованиях, шагах, готовности или неготовности", – сказал Зеленский.

Украинская сторона со своей стороны обсуждает с США не только двусторонние отношения – Украина-Америка – как-то гарантии безопасности, а также "нашу реакцию на сигналы "русских".

"И поэтому относительно компромиссов с российской стороной, в любом случае, если Америка будет давить, если партнеры будут давить, и если Америка будет хотеть закончить эту войну так, как они сегодня это демонстрируют, на высоком уровне, я считаю, что „русские" должны пойти на компромиссы", – подчеркнул Зеленский.

Ранее СМИ сообщили, что США могут предоставить Украине гарантии безопасности подобные тем, которые предусматривает 5 статья Договора о НАТО, которые будут утверждены Конгрессом и будут иметь обязательную силу.

The Wall Street Journal писало, что специальный посланник американского президента Стив Уиткофф встретится с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

Приглашение американцев на встречу в Берлине поступило после напряженного телефонного разговора в среду между Мерцом, Эмманюэлем Макроном, Киром Стармером и Дональдом Трампом, во время которого стороны пытались преодолеть разногласия относительно направления мирных усилий.