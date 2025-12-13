ЗМІ: Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні

Спеціальний посланець американського президента Стів Віткофф зустрінеться з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським у німецькому Берліні.

Про це The Wall Street Journal повідомили обізнані офіційні співрозмовники, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовників, потенційна зустріч Віткоффа із євролідерами та Зеленським "має вирішальне значення, оскільки Білий дім наполягає на укладенні угоди про припинення війни з Росією до кінця року".

Як зазначається, зустрічі із представниками Франції, Британії та Німеччини у нього очікуються у неділю та понеділок (14 та 15 грудня).

За словами офіційних представників, у зустрічі візьмуть участь президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також різні помічники з їхніх країн, які займаються питаннями України.

Повідомляли, що на початку наступного тижня у Берліні планується зустріч, присвячена можливому припиненню вогню в Україні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запросив представників США доєднатися до зустрічі.

Запрошення надійшло після напруженої телефонної розмови в середу між Мерцом, Емманюелем Макроном, Кіром Стармером та Дональдом Трампом, під час якої сторони намагалися подолати розбіжності щодо напрямку мирних зусиль.

Пізніше Трамп визнав існування суперечок, сказавши, що під час розмови лунали "досить сильні слова", що підкреслює розбіжності щодо підходу, який підтримують США.