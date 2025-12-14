Латвія виділить додаткові 5 млн євро на БпЛА для України ще в цьому році

Депутати Сейму Латвії підтримали перерозподіл п'яти мільйонів євро на закупівлю безпілотних систем для підтримки України у 2025 році.

Про це повідомляє агентство LETA, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Планується, що фінансування в розмірі 5 млн євро буде перенаправлено з бюджетної програми Міністерства закордонних справ Латвії на поточний рік, призначеної для внеску Латвії в Європейський мирний механізм.

Кошти перерозподілено в Міноборони Латвії для забезпечення закупівлі безпілотних систем для підтримки України та сприяння розвитку латвійської промисловості у сфері технологій подвійного призначення.

МЗС Латвії вказує, що перерозподіл коштів можливий, оскільки Угорщина заблокувала рішення про надання військової підтримки Україні через Європейський мирний механізм. Тому заплановані Латвією внески до механізму на 2025 рік не були використані в повному обсязі, і невикористана сума перерозподіляється в межах коштів, доступних у держбюджеті.

Франція цього тижня передала українським рятувальникам 40 роботів-пожежників Colossus – моделі, яка успішно показала себе у тому числі під час гасіння пожежі в Соборі Паризької Богоматері.

Латвія влітку передала ДСНС 16 пожежних автомобілів, а естонська поліція спільно з талліннським Rotary Club відправила в Україну 22 поліцейські автомобілі, які будуть використовуватися українською поліцією і прикордонниками.