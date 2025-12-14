Латвия выделит дополнительные 5 млн евро на БпЛА для Украины еще в этом году

Депутаты Сейма Латвии поддержали перераспределение пяти миллионов евро на закупку беспилотных систем для поддержки Украины в 2025 году.

Об этом сообщает агентство LETA, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Планируется, что финансирование в размере 5 млн евро будет перенаправлено из бюджетной программы Министерства иностранных дел Латвии на текущий год, предназначенной для взноса Латвии в Европейский мирный механизм.

Средства перераспределены в Минобороны Латвии для обеспечения закупки беспилотных систем для поддержки Украины и содействия развитию латвийской промышленности в сфере технологий двойного назначения.

МИД Латвии указывает, что перераспределение средств возможно, поскольку Венгрия заблокировала решение о предоставлении военной поддержки Украине через Европейский мирный механизм. Поэтому запланированные Латвией взносы в механизм на 2025 год не были использованы в полном объеме, и неиспользованная сумма перераспределяется в пределах средств, доступных в госбюджете.

Франция на этой неделе передала украинским спасателям 40 роботов-пожарных Colossus – модели, которая успешно показала себя в том числе во время тушения пожара в Соборе Парижской Богоматери.

Латвия летом передала ГСЧС 16 пожарных автомобилей, а эстонская полиция совместно с таллиннским Rotary Club отправила в Украину 22 полицейских автомобиля, которые будут использоваться украинской полицией и пограничниками.