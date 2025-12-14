Зеленский и Мерц начали встречу с посланниками Трампа в Берлине

Президент Владимир Зеленский сообщил о начале встречи украинской, немецкой и американской сторон в Берлине.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".

Зеленский распространил несколько фотографий с начала встречи. В частности, на них видно, что сам Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц и представители их команд сидят по одну сторону стола, а на другой находятся спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф, зять американского президента Джаред Кушнер и члены американской делегации.

"Начали встречу", – написал Зеленский.

Дополнено в 18.25. Позже в канцелярии Мерца уточнили, что канцлер присутствовал на открытии встречи, а потом представители Украины и США продолжили переговоры без него.

Президент Владимир Зеленский по дороге в Берлин заявил, что Украина не имеет прямого диалога с российской стороной, но ее фактически представляют американцы.

Приглашение американцев на встречу в Берлине поступило после напряженного телефонного разговора в среду между Мерцом, Эмманюэлем Макроном, Киром Стармером и Дональдом Трампом, во время которого стороны пытались преодолеть разногласия относительно направления мирных усилий.