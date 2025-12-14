Укр Рус Eng

Зеленский и Мерц начали встречу с посланниками Трампа в Берлине

фото
Новости — Воскресенье, 14 декабря 2025, 17:36 — Иванна Костина

Президент Владимир Зеленский сообщил о начале встречи украинской, немецкой и американской сторон в Берлине.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".

Зеленский распространил несколько фотографий с начала встречи. В частности, на них видно, что сам Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц и представители их команд сидят по одну сторону стола, а на другой находятся спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф, зять американского президента Джаред Кушнер и члены американской делегации.

"Начали встречу", – написал Зеленский.

 

Дополнено в 18.25. Позже в канцелярии Мерца уточнили, что канцлер присутствовал на открытии встречи, а потом представители Украины и США продолжили переговоры без него.

Президент Владимир Зеленский по дороге в Берлин заявил, что Украина не имеет прямого диалога с российской стороной, но ее фактически представляют американцы.

Приглашение американцев на встречу в Берлине поступило после напряженного телефонного разговора в среду между Мерцом, Эмманюэлем Макроном, Киром Стармером и Дональдом Трампом, во время которого стороны пытались преодолеть разногласия относительно направления мирных усилий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Мирный процесс
Реклама: