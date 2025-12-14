Зеленський поговорив з Макроном перед переговорами з посланцями Трампа
Президент Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з французьким колегою Емманюелем Макроном, яка відбулася перед переговорами з спецпосланцем президента США Ставом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Про це обидва президенти повідомили у соцмережах, передає "Європейська правда".
Спершу про розмову написав Макрон. Він наголосив, що американці, європейці та українці прагнуть лише миру.
"Франція є і залишатиметься на боці України, щоб побудувати міцний і тривалий мир, який зможе гарантувати безпеку та суверенітет України і Європи в довгостроковій перспективі. Я дякую всім українським, європейським та американським переговірникам, які мобілізувалися для досягнення цієї мети", написав він.
В свою чергу Зеленський подякував Макрону за підтримку.
"Я був радий поговорити сьогодні перед моєю зустріччю з посланцями президента Трампа. Ми тісно координуємо наші дії та працюємо разом заради нашої спільної безпеки", – написав він.
Раніше ЗМІ повідомили, що США можуть надати Україні гарантії безпеки подібні до тих, які передбачає 5 стаття Договору про НАТО, які будуть затверджені Конгресом і матимуть обов’язкову силу.
В неділю у Берліні проходять переговори України і США щодо мирного врегулювання у війні з РФ.