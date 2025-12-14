Зеленский поговорил с Макроном перед переговорами с посланниками Трампа

Президент Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, который состоялся перед переговорами со спецпосланником президента США Ставом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Об этом оба президента сообщили в соцсетях, передает "Европейская правда".

Сначала о разговоре написал Макрон. Он отметил, что американцы, европейцы и украинцы хотят только мира.

"Франция есть и будет оставаться на стороне Украины, чтобы построить прочный и длительный мир, который сможет гарантировать безопасность и суверенитет Украины и Европы в долгосрочной перспективе. Я благодарю всех украинских, европейских и американских переговорщиков, которые мобилизовались для достижения этой цели", написал он.

В свою очередь Зеленский поблагодарил Макрона за поддержку.

"Я был рад поговорить сегодня перед моей встречей с посланцами президента Трампа. Мы тесно координируем наши действия и работаем вместе ради нашей общей безопасности", – написал он.

Ранее СМИ сообщили, что США могут предоставить Украине гарантии безопасности подобные тем, которые предусматривает 5 статья Договора о НАТО, которые будут утверждены Конгрессом и будут иметь обязательную силу.

В воскресенье в Берлине проходят переговоры Украины и США по мирному урегулированию в войне с РФ.