Звільнені білоруські опозиціонери Бабарико й Колесникова будуть жити у Німеччині

Звільнені режимом Лукашенка білоруські опозиціонери Віктор Бабарико і Марія Колесникова поїдуть до Німеччини.

Як повідомляє Tagesschau, про це заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт у програмі ARD.

Добріндт зазначив, що Німеччина зацікавлена у посиленні демократичного опозиційного руху білорусів в екзилі.

"І тому ми приймемо сьогодні двох видатних опозиційних політиків, які вийшли з в’язниці", – сказав він.

ARD вже взяли перше інтерв’ю у Колесникової пізно ввечері 14 грудня, де запитували про ув’язнення та про подальші плани. Точно невідомо, чи відбулось це вже на території Німеччини.

Марія Колеснікова багато років жила у Німеччині до того, як повернулась у Білорусь і долучилась до команди Віктора Бабарики.

Нагадаємо, 13 грудня після переговорів зі спецпредставником США у Лукашенка оголосили про звільнення всього 123 політв’язнів та зазначили, що це відбулося "у рамках домовленостей з президентом США і на його прохання" у зв’язку зі скасуванням американських санкцій.

114 звільнених передали Україні, серед них – недопущений до виборів президента Віктор Бабарико та його соратниця Марія Колесникова, а також п’ятеро громадян України. Дев'ять осіб, серед яких нобелівський лауреат Алесь Бяляцький та двоє литовців, вивезли до Литви.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Україну попросили прийняти звільнених через те, що Білорусь не хотіла відпускати їх іншими шляхами.