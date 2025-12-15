Освобожденные белорусские оппозиционеры Бабарико и Колесникова будут жить в Германии

Освобожденные режимом Лукашенко белорусские оппозиционеры Виктор Бабарико и Мария Колесникова поедут в Германию.

Как сообщает Tagesschau, об этом заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт в программе ARD.

Добриндт отметил, что Германия заинтересована в усилении демократического оппозиционного движения белорусов в изгнании.

"И поэтому мы примем сегодня двух выдающихся оппозиционных политиков, которые вышли из тюрьмы", – сказал он.

ARD уже взяли первое интервью у Колесниковой поздно вечером 14 декабря, где спрашивали о заключении и о дальнейших планах. Точно неизвестно, произошло ли это уже на территории Германии.

Мария Колесникова много лет жила в Германии до того, как вернулась в Беларусь и присоединилась к команде Виктора Бабарики.

Напомним, 13 декабря после переговоров со спецпредставителем США у Лукашенко объявили об освобождении всего 123 политзаключенных и отметили, что это произошло "в рамках договоренностей с президентом США и по его просьбе" в связи с отменой американских санкций.

114 освобожденных передали Украине, среди них – недопущенный к выборам президента Виктор Бабарико и его соратница Мария Колесникова, а также пятеро граждан Украины. Девять человек, среди которых нобелевский лауреат Алесь Бяляцкий и двое литовцев, вывезли в Литву.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украину попросили принять освобожденных из-за того, что Беларусь не хотела отпускать их другими путями.