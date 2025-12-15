В Познани напали на пару украинцев, узнав их по языку, обидчики уже задержаны

В Познани сообщают о нападении на пару украинцев в трамвае, которое произошло после того, как обидчики услышали их разговор на украинском языке.

Как сообщает TVN24, об инциденте сообщил на своей странице в Facebook член городского совета Анджей Прендке, который стал свидетелем событий и опубликовал видеозапись, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел еще в четверг в трамвае 13-го маршрута. Двое мужчин приставали к паре украинцев – похоже, только потому, что услышали их разговор на украинском языке.

По его словам, все началось с грубых оскорблений, затем прозвучала фраза "отстаньте от наших женщин" (неизвестно, от какой из сторон). В итоге украинца повалили на пол и начали избивать, досталось и женщине, когда она попыталась его защитить.

Прендке говорит, что другие польские пассажиры сразу отреагировали на действия хулиганов – сначала пытаясь успокоить их словами, затем бросились оттаскивать их от украинца. Хулиганы угрожали тем, кто пытался разнимать, фразами, что они должны быть на их стороне, потому что они это делают "для них".

Видео столкновения с нецензурной бранью, опубликованное Анджеем Прендке.

Анджей Прендке рассказывает, что вышел из трамвая вместе с пострадавшими украинцами и предложил свою помощь в том, чтобы обратиться в полицию и собрать показания.

"К сожалению, пара решила не делать этого. Но я оставил им свой номер на случай, если они передумают. Я публикую это видео как предупреждение и для сохранения этого в архиве – и, возможно, кто-то узнает этих мужчин. К сожалению, такие вещи все еще происходят, и это ужасно. Мы должны знать об этом. Нулевая толерантность к этим двум идиотам", – подытожил он.

Представитель полиции Познани Анджей Боровяк сообщил, что в итоге полиция нашла и задержала хулиганов. Они оказались 27-летними местными жителями. Обоим будут предъявлены обвинения, связанные с дискриминацией на этнической почве.

Пострадавшие так и не обращались в полицию, правоохранители узнали об инциденте из сети.

"Учитывая характер инцидента и основные мотивы нападавших, мы решили начать расследование... На основе видеозаписи, размещенной онлайн, и оперативных данных полиция установила подозреваемых. Обоих задержали сегодня после обеда (вероятно, речь идет о дате публикации, 14 декабря. – "ЕП"), они находятся в отделении полиции", – отметил спикер.

Ранее появилась информация о систематической травле украинских учеников в одном из учебных заведений Гданьска.

Как сообщалось, осенью 2025 года в Польше существенно возросло количество молодых украинцев с временной защитой.