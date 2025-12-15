В Амстердамі – 22 затриманих під час пропалестинського протесту проти ізраїльського кантора

В Амстердамі пройшла пропалестинська демонстрація проти виступу ізраїльського кантора: протестувальники підпалили димові шашки.

Про це пише NOS, передає "Європейська правда".

Увечері 14 грудня пропалестинські демонстранти підпалили димові шашки під час демонстрації біля концертної зали в столиці Нідерландів.

Внаслідок цього поліція заарештувала 22 особи, зокрема за зберігання піротехнічних засобів.

Фото: NOS

Близько 200 людей вийшли на демонстрацію навпроти концертного залу проти виступу ізраїльського кантора Шая Абрамсона. Під час протесту лунали гасла, спрямовані проти співака.

Абрамсон є суперечливою фігурою через свої зв'язки з ізраїльською армією. Він був керівником і кантором на офіційних армійських заходах.

Правоохоронці оточили протестувальників огорожами, щоб вони не покидали площу. Одну з огорож кілька разів перекидали і ставили на місце.

У ході судового розгляду було домовлено з організаторами протесту, що 30 протестувальників зможуть мовчки протестувати біля концертної зали. Решта протестувальників мали залишитися на Музейній площі.

Водночас близько 200 проізраїльських демонстрантів також зібралися біля концертної зали.

У листопаді пропалестинські активісти розмалювали фасад будівлі федеральної канцелярії Німеччини, після чого були затримані.

На початку грудня пропозиція перейменувати парк у Дубліні, названий на честь колишнього президента Ізраїлю, викликала бурхливу реакцію, а головний рабин Ірландії заявив, що це буде "ганебним стиранням" єврейської історії країни.