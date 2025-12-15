В Амстердамі – 22 затриманих під час пропалестинського протесту проти ізраїльського кантора
Новини — Понеділок, 15 грудня 2025, 09:22 —
В Амстердамі пройшла пропалестинська демонстрація проти виступу ізраїльського кантора: протестувальники підпалили димові шашки.
Про це пише NOS, передає "Європейська правда".
Увечері 14 грудня пропалестинські демонстранти підпалили димові шашки під час демонстрації біля концертної зали в столиці Нідерландів.
Внаслідок цього поліція заарештувала 22 особи, зокрема за зберігання піротехнічних засобів.
Близько 200 людей вийшли на демонстрацію навпроти концертного залу проти виступу ізраїльського кантора Шая Абрамсона. Під час протесту лунали гасла, спрямовані проти співака.
Абрамсон є суперечливою фігурою через свої зв'язки з ізраїльською армією. Він був керівником і кантором на офіційних армійських заходах.
Правоохоронці оточили протестувальників огорожами, щоб вони не покидали площу. Одну з огорож кілька разів перекидали і ставили на місце.
У ході судового розгляду було домовлено з організаторами протесту, що 30 протестувальників зможуть мовчки протестувати біля концертної зали. Решта протестувальників мали залишитися на Музейній площі.
Водночас близько 200 проізраїльських демонстрантів також зібралися біля концертної зали.
У листопаді пропалестинські активісти розмалювали фасад будівлі федеральної канцелярії Німеччини, після чого були затримані.
На початку грудня пропозиція перейменувати парк у Дубліні, названий на честь колишнього президента Ізраїлю, викликала бурхливу реакцію, а головний рабин Ірландії заявив, що це буде "ганебним стиранням" єврейської історії країни.