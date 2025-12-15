В Амстердаме – 22 задержанных во время протеста против выступления израильского кантора

В Амстердаме прошла пропалестинская демонстрация против выступления израильского кантора: протестующие подожгли дымовые шашки.

Об этом пишет NOS, передает "Европейская правда".

Вечером 14 декабря пропалестинские демонстранты подожгли дымовые шашки во время демонстрации возле концертного зала в столице Нидерландов.

В результате полиция арестовала 22 человека, в частности за хранение пиротехнических средств.

Фото: NOS

Около 200 человек вышли на демонстрацию напротив концертного зала против выступления израильского кантора Шая Абрамсона. Во время протеста звучали лозунги, направленные против певца.

Абрамсон является противоречивой фигурой из-за своих связей с израильской армией. Он был руководителем и кантором на официальных армейских мероприятиях.

Правоохранители окружили протестующих ограждениями, чтобы они не покидали площадь. Одно из ограждений несколько раз перебрасывали и ставили на место.

В ходе судебного разбирательства было договорено с организаторами протеста, что 30 протестующих смогут молча протестовать возле концертного зала. Остальные протестующие должны были остаться на Музейной площади.

В то же время около 200 произраильских демонстрантов также собрались возле концертного зала.

В ноябре пропалестинские активисты разрисовали фасад здания федеральной канцелярии Германии, после чего были задержаны.

В начале декабря предложение переименовать парк в Дублине, названный в честь бывшего президента Израиля, вызвало бурную реакцию, а главный раввин Ирландии заявил, что это будет "позорным стиранием" еврейской истории страны.