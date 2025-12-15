В Амстердаме – 22 задержанных во время протеста против выступления израильского кантора
Новости — Понедельник, 15 декабря 2025, 09:22 —
В Амстердаме прошла пропалестинская демонстрация против выступления израильского кантора: протестующие подожгли дымовые шашки.
Об этом пишет NOS, передает "Европейская правда".
Вечером 14 декабря пропалестинские демонстранты подожгли дымовые шашки во время демонстрации возле концертного зала в столице Нидерландов.
В результате полиция арестовала 22 человека, в частности за хранение пиротехнических средств.
Около 200 человек вышли на демонстрацию напротив концертного зала против выступления израильского кантора Шая Абрамсона. Во время протеста звучали лозунги, направленные против певца.
Абрамсон является противоречивой фигурой из-за своих связей с израильской армией. Он был руководителем и кантором на официальных армейских мероприятиях.
Правоохранители окружили протестующих ограждениями, чтобы они не покидали площадь. Одно из ограждений несколько раз перебрасывали и ставили на место.
В ходе судебного разбирательства было договорено с организаторами протеста, что 30 протестующих смогут молча протестовать возле концертного зала. Остальные протестующие должны были остаться на Музейной площади.
В то же время около 200 произраильских демонстрантов также собрались возле концертного зала.
В ноябре пропалестинские активисты разрисовали фасад здания федеральной канцелярии Германии, после чего были задержаны.
В начале декабря предложение переименовать парк в Дублине, названный в честь бывшего президента Израиля, вызвало бурную реакцию, а главный раввин Ирландии заявил, что это будет "позорным стиранием" еврейской истории страны.