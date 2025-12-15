Россия требует от бельгийского Euroclear почти $230 млрд из-за замороженных активов

Российский Центробанк, который подал иск в московский суд на бельгийский депозитарий Euroclear, требует от него 18,2 трлн рублей (около $229 млрд).

Об этом пишет ТАСС, передает "Европейская правда".

Как известно, российский Центробанк в пятницу, 12 декабря, подал иск в московский суд из-за "незаконных действий депозитария Euroclear, наносящих ущерб", а также из-за планов Еврокомиссии использовать замороженные активы банка.

Утром 15 декабря в пресс-службе суда сообщили российским СМИ, что исковое заявление Центробанка РФ к Euroclear на 18,2 трлн рублей (около $229 млрд) поступило в Арбитражный суд Москвы.

Напомним, 12 декабря послы Европейского Союза приняли решение о замораживании российских активов, находящихся в Европе, на бессрочный срок.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что в связи с пятничным решением Евросоюза Россия не получит доступа к замороженным активам своего Центрального банка в Европе даже через "заднюю дверь".