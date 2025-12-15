ЕС 15 декабря откроет технические переговоры по трем кластерам с Молдовой, как с Украиной

В понедельник, 15 декабря, министры иностранных дел ЕС должны принять решение о продолжении переговоров о вступлении в ЕС с Молдовой на техническом уровне – так же, как 11 декабря во Львове сделали это для Украины.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Молдова одновременно с Украиной будет продолжать переговоры о вступлении в ЕС на техническом уровне без официального открытия кластеров.

"Сегодня мы проведем встречу, чтобы получить ориентацию (от Совета ЕС. – "ЕП"). То, что нам нужно как Европейской комиссии, это получить ориентацию или направление того, что мы можем делать", – сообщила Кос.

Она напомнила, что "для официального открытия (кластеров) нам нужно решение всех 27 государств-членов ЕС, которого мы не имеем" – но это не означает, что "мы не можем делать то, что является правильным".

"А правильная вещь – это продолжать техническую часть переговоров. Это то, на что мы получили зеленый свет на прошлой неделе во Львове для Украины, и, надеемся, это то, что запланировано на сегодня, – мы получим это для Молдовы... На прошлой неделе Европейская комиссия получила важное направление от государств-членов, и мы можем продолжать на техническом уровне работу по кластерам 1, 2 и 6", – заявила еврокомиссар.

Она подчеркнула, что "единственный способ, которым мы можем обеспечить мир и процветание в Украине, – это продолжение процесса вступления, и это именно то, что мы делаем сейчас".

Как сообщала "Европейская правда", 11 декабря во Львове, на неформальном заседании Совета по общим делам, ЕС объявил о запуске нового формата технических переговоров с Украиной, которые не зависят от венгерского вето.

Украина и ЕС после открытия технических переговоров согласовали приоритетный план реформ из 10 пунктов, куда вошли положения по антикоррупции и верховенству права.

Подробно обо всем – в статье "План Б" и молчание Орбана: как ЕС разблокировал движение Украины к вступлению и что будет дальше.