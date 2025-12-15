Перемовини США та України у Берліні продовжаться близько 12:00 за Києвом

Перемовини України і США у Берліні довкола потенційної "мирної угоди" продовжаться у понеділок близько 12:00 за київським часом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив журналістам радник президента України Дмитро Литвин.

Литвин зазначив, що продовження переговорів "планувалося ближче до 11" години за Берліном – тобто близько 12 години за київським часом.

Нагадаємо, ввечері 14 грудня у Берліні відбулись перемовини України та США, за участі президента Володимира Зеленського і перемовників Трампа.

У Зеленського повідомили, що переговори тривали понад п'ять годин і продовжаться в понеділок зранку. Спецпредставник Трампа Віткофф заявив про "великий прогрес".

Запрошення американців на зустріч у Берліні надійшло після напруженої телефонної розмови в середу між Мерцом, Емманюелем Макроном, Кіром Стармером та Дональдом Трампом, під час якої сторони намагалися подолати розбіжності щодо напрямку мирних зусиль.