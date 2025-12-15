У Зеленского раскрыли его график в Берлине на понедельник

В Офисе президента Украины сообщили его график в Берлине в течение 15 декабря; согласно ему, встречи с канцлером Фридрихом Мерцем и широким кругом европейских лидеров запланированы на вечер.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в ОПУ.

В 13:00 по немецкому времени запланирована встреча Владимира Зеленского с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. После нее будет встреча с президентом Бундестага Юлией Клёкнер.

Далее Зеленский с Мерцем примут участие в немецко-украинском экономическом форуме.

На 17:15 запланировано общение Зеленского и Мерца со СМИ, после чего лидеры проведут двусторонние переговоры.

В 19:00 начнется встреча Зеленского с лидерами стран ЕС, Великобритании, руководством Евросоюза и НАТО.

Перед этим сообщалось, что ориентировочно в 11:00 по Берлину продолжатся переговоры Украины и США по "мирному плану", которые накануне продолжались более пяти часов.

Спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф после встречи заявил о "большом прогрессе".