Доверие украинцев к мировым лидерам резко изменилось: Трамп в числе антилидеров

По данным исследования Info Sapiens, украинцы демонстрируют падение доверия к мировым лидерам, в частности к американскому президенту Дональду Трампу.

В статье проанализировано исследование Info Sapiens по заказу Центра "Новая Европа", которое проводилось в период с 5 по 26 ноября 2025 года. Выборка исследования составляет 1000 респондентов, а теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%.

Как свидетельствуют результаты, только 10,6% респондентов считают, что США делают все возможное ради победы Украины, а еще 18,2% отвечают на этот вопрос "скорее да".

Категорически не согласны с этим тезисом 36,2% украинцев, преимущественно не согласны – еще 29,1%.

Причины таких изменений заключаются в остановке военной помощи Украине Соединенными Штатами и продвижении "мирных инициатив", которые больше похожи на перечень требований Кремля.

Поэтому такие последствия отразились на доверии к американскому лидеру: только 24,4% украинцев заявляют, что Трамп вызывает у них доверие.

Год назад, когда Трамп уже выиграл выборы, но не приступил к исполнению обязанностей, доверие украинцев к Трампу достигало 44,6%, что было значительно выше, чем у жителей большинства стран ЕС.

По состоянию на ноябрь 2025 года не доверяют Трампу 72,7% украинцев. Президент США стал одним из антилидеров рейтинга доверия украинцев.

Низкий уровень доверия среди украинцев вызывает и новый президент Польши Кароль Навроцкий, которому сейчас доверяют лишь 44% украинцев.

Также низкий уровень доверия у украинцев к премьер-министру Словакии Роберту Фицо – 28,5%, а также к его венгерскому коллеге Виктору Орбану – 12,4%.

В свою очередь в топ-3 по антидоверию украинцев вошли лидеры стран-агрессоров: Владимир Путин – 98% и Александр Лукашенко – 93,8%, а также Орбан – 83%.

Немного от них отстали лидер Китая Си Цзиньпин – 81,1%, Фицо – 63,4%, а также Навроцкий – 50,9%.

Отметим, накануне украинский президент Владимир Зеленский сообщил о начале встречи украинской, немецкой и американской сторон в Берлине, которая также продолжится и в понедельник, 15 декабря.

Приглашение американцев на встречу в Берлине поступило после напряженного телефонного разговора между Фридрихом Мерцем, Эмманюэлем Макроном, Киром Стармером и Дональдом Трампом, во время которого стороны пытались преодолеть разногласия относительно направления мирных усилий.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что пятичасовые переговоры украинской и американской делегаций по "мирному плану" обеспечили "большой прогресс".

