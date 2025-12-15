Рейтинг довіри українців-2025 очолили Стармер і Рінкевичс, серед лідерів є інші європейці

За даними дослідження Info Sapiens, у 2025 році українці значно підвищили довіру до провідних європейських лідерів, зокрема президента Латвії Едгарса Рінкевичса та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

У статті проаналізоване дослідження Info Sapiens на замовлення Центру "Нова Європа", яке проводилося у період з 5 по 26 листопада 2025 року. Вибірка дослідження складає 1000 респондентів, а теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з імовірністю 0,95%.

Як свідчить дослідження, беззаперечним лідером зростання симпатій українців став канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Минулого року лише 36,9% українців заявили про довіру тодішньому канцлеру Олафу Шольцу, і ситуацію не могло змінити навіть європейське лідерство Німеччини у фінансуванні України. Натомість Мерцу довіряють 72,7% українців.

Однак, канцлер Німеччини не посів перше місце довіри українців. Його зайняв прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, рівень довіри до якого за рік зріс на 24,1 відсоткового пункту.

Несподівано друге місце за рівнем довіри зайняв президент Латвії Едгарс Рінкевичс, якого вперше включили в опитування.

Також у топп’ятірці – президент Франції Емманюель Макрон (зростання довіри на 15 відсоткових пунктів, до 73,4%), прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон (73%) та президент Литви Гітанас Науседа (72,8%).

Серед політиків, довіра до яких зросла за рік:

прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні – одразу на 25 пунктів, до 67,9%;

прем’єр Канади Марк Карні – на 11,9 пункту, до 71,8%;

генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш – на 10,5 відсоткового пункту, до 34,1%.

Варто також зауважити, що чітка позиція генерального секретаря НАТО Марка Рютте щодо збереження підтримки України та готовність відстоювати її перед президентом США привели до того, що за рік довіра до нього зросла з 48,3% до 59,2%.

Це ненабагато менше рівня довіри, який мав його попередник Єнс Столтенберг – 66,4%.

За даними цього ж дослідження, українці демонструють падіння довіри до світових лідерів, зокрема до американського президента Дональда Трампа.

