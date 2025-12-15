Рейтинг доверия украинцев-2025 возглавили Стармер и Ринкевичс, среди лидеров есть другие европейцы

По данным исследования Info Sapiens, в 2025 году украинцы значительно повысили доверие к ведущим европейским лидерам, в частности президенту Латвии Эдгарсу Ринкевичсу и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

В статье проанализировано исследование Info Sapiens по заказу Центра "Новая Европа", которое проводилось в период с 5 по 26 ноября 2025 года. Выборка исследования составляет 1000 респондентов, а теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%.

Как свидетельствует исследование, безоговорочным лидером роста симпатий украинцев стал канцлер Германии Фридрих Мерц.

В прошлом году только 36,9% украинцев заявили о доверии тогдашнему канцлеру Олафу Шольцу, и ситуацию не могло изменить даже европейское лидерство Германии в финансировании Украины. Зато Мерцу доверяют 72,7% украинцев.

Однако канцлер Германии не занял первое место доверия украинцев. Его занял премьер-министр Великобритании Кир Стармер, уровень доверия к которому за год вырос на 24,1 процентного пункта.

Неожиданно второе место по уровню доверия занял президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, которого впервые включили в опрос.

Также в топ-пятерке – президент Франции Эмманюэль Макрон (рост доверия на 15 процентных пунктов, до 73,4%), премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (73%) и президент Литвы Гитанас Науседа (72,8%).

Среди политиков, доверие к которым выросло за год:

премьер-министр Италии Джорджа Мелони – сразу на 25 пунктов, до 67,9%;

премьер Канады Марк Карни – на 11,9 пункта, до 71,8%;

генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш – на 10,5 процентного пункта, до 34,1%.

Стоит также заметить, что четкая позиция генерального секретаря НАТО Марка Рютте по сохранению поддержки Украины и готовность отстаивать ее перед президентом США привели к тому, что за год доверие к нему выросло с 48,3% до 59,2%.

Это ненамного меньше уровня доверия, который имел его предшественник Йенс Столтенберг – 66,4%.

По данным этого же исследования, украинцы демонстрируют падение доверия к мировым лидерам, в частности к американскому президенту Дональду Трампу.

