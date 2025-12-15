Украинцы стремятся к более быстрому вступлению в ЕС и скептически оценивают НАТО

Готовность европейских лидеров продолжать поддержку Украины, даже несмотря на "разворот" США, привела к росту доверия к Европейскому Союзу, в то же время доверие к НАТО среди украинцев заметно упало.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

В статье проанализировано исследование Info Sapiens по заказу Центра "Новая Европа", которое проводилось в период с 5 по 26 ноября 2025 года. Выборка исследования составляет 1000 респондентов, а теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%.

Как свидетельствует исследование, в целом за год доверие среди украинцев к Европейскому Союзу выросло с 69,2% до 72,1%.

Среди респондентов 20,8% считают, что страны Европы делают все возможное для помощи Украине, а еще 36,5% на этот вопрос отвечают "скорее да".

Противоположное мнение – у 38,7% респондентов: из них 18,9% ответили "нет", а еще 19,8% – "скорее нет".

Зато членство Украины в ЕС поддерживают 85,5% украинцев, против – только 11,5%.

При этом почти не изменилось количество украинцев, которые убеждены, что вступление в ЕС состоится в течение пяти лет (32,3% сейчас и 34% год назад). Одновременно растет количество респондентов, которые считают, что Украина войдет в ЕС, "как только закончится война" (19% сейчас, 16,8% год назад).

Почти не изменилось и количество тех, кто прогнозирует вступление в ЕС в течение 10 лет (16,9% против 17,2%), а также после этого срока (10,9% и 11% соответственно).

В то же время выросло и количество украинцев, которые считают, что страна никогда не станет членом ЕС: с 13% до 15,2%.

Также, как свидетельствует исследование, за год украинцы стали более нетерпеливыми в вопросе обретения членства. Постепенно теряет поддержку тезис, что все необходимые евроинтеграционные законы надо принимать как можно более тщательно, даже если это займет много времени. Год назад такой тезис поддержали 59%, сейчас – только 46,8%.

Зато поддержка тезиса, что эти реформы следует принять как можно быстрее, выросла с 36,4% до 46,8%.

Падение доверия к США, а также заявления Дональда Трампа о том, что Украина никогда не станет членом НАТО, потянули вниз и доверие к Альянсу.

Сейчас только 19,4% считают вступление в НАТО лучшей "гарантией безопасности" для Украины, а всего год назад вступление в НАТО считали лучшей гарантией безопасности 29,3% – в полтора раза больше, чем сейчас.

Упало и доверие к НАТО: с 64,4% до 53,7%. Несмотря на это, НАТО все равно видят критически важной составляющей украинского западного курса.

Поэтому падение доверия к Альянсу не повлияло на поддержку членства в нем. За него выступают 71,3% украинцев, что даже немного больше, чем год назад – 70,3%.

Также в 2025 году украинцы значительно повысили доверие к ведущим европейским лидерам, в частности президенту Франции Эмманюэлю Макрону и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру.

По данным этого же исследования, украинцы демонстрируют падение доверия к мировым лидерам, в частности к американскому президенту Дональду Трампу.

