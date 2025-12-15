Глава МЗС Данії пояснив, чому ЄС має негайно погодити "репараційну позику" Україні

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен наголошує, що для ЄС вкрай важливо забезпечити рішення про "репараційну позику" для України – задля того, щоб Україна мала ресурси на наступний рік, та щоб довести, що Європа здатна ухвалювати потрібні рішення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарях ЗМІ перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ 15 грудня.

Расмуссен зазначив, що цього тижня вкрай важливо ухвалити рішення, що забезпечить Україні фінансову визначеність та ресурси для того, щоб продовжувати боротьбу.

"А єдина опція, яка фактично є – це репараційна позика, для якої потрібна кваліфікована більшість. Для усіх інших потрібне одностайне рішення… Це буде не сьогодні, але це повинно відбутися, коли Єврорада зустрінеться пізніше цього тижня. Бо інакше ми покинемо Україну у дуже скрутній ситуації – і, на жаль, продемонструємо світу, що у тій характеристиці, яку США нещодавно дали Європі, є частка правди", – сказав очільник МЗС Данії.

"Америка дивиться на Європу і вважає нас слабкими – і ми й будемо такими, якщо не будемо діяти", – наголосив він.

Водночас у ЄС запевнили, що не планують ухвалювати рішення щодо росактивів без згоди Бельгії, яка побоюється юридичних наслідків для себе.

Тим часом Росія у російському суді вимагає від бельгійського Euroclear майже 230 млрд доларів через заморожені активи.