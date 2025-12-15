У ЄС запевнили, що не планують приймати рішення щодо росактивів без Бельгії

Європейський Союз не має наміру вирішувати питання щодо надання Україні "репараційної позики" на базі заморожених активів Росії без згоди Бельгії, де перебуває найбільша частка цих активів, незвжаючи на те, що для прийняття рішення достатньо кваліфікованої більшості голосів держав-членів ЄС.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах.

ЄС не голосуватиме за надання Україні "репараційної позики", якщо Бельгія буде проти, запевнила Каллас.

"Звісно, ми можемо приймати рішення кваліфікованою більшістю (QMV). Але без Бельгії, я думаю, це було б… не дуже легко, тому що вони мають більшість активів", – заявила Каллас.

Вона додала, що "вважає важливим, щоб вони (Бельгія) були з нами, що б ми не робили". "Це (прийняти рішення про використання росактивів. – "ЄП") складно, звичайно, оскільки ми знаємо про різний тиск із різних боків. Але нам також потрібно дивитися на речі дуже, дуже чітко. Інші варіанти насправді "не злітають", – констатувала головна дипломатка ЄС.

Вона додала, що в ЄС "вже пробували раніше" схожу схему, і вона провалилася.

"Якщо ви згадаєте, навіть, здається, два роки тому, коли я запропонувала євробонди, це не спрацювало, тому що потрібно, щоб усі були "на борту". Репараційний кредит, який ми можемо здійснити за допомогою кваліфікованої більшості голосів, базується на заморожених російських активах. Отже, це означає, що кошти не надходять від грошей наших платників податків, що також важливо", – наголосила вона.

"Це також надсилає чіткий сигнал: якщо ви завдаєте всієї цієї шкоди іншій країні, ви повинні заплатити репарації", – наголосила Кая Каллас.

Як повідомляла "Європейська правда", Каллас також анонсувала доєднання до списку санкцій ЄС проти РФ 40 суден "тіньового флоту".

Нагадаємо, 12 грудня посли Європейського Союзу ухвалили рішення про замороження російських активів, що перебувають у Європі, на безстроковий термін.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що у зв’язку з п’ятничним рішенням Євросоюзу Росія не отримає доступу до заморожених активів свого Центрального банку у Європі навіть через "задні двері".

Варто зазначити, що глава МЗС України на вихідних назвав угорського прем'єра найбільш цінним замороженим активом РФ у Європі.