Глава МИД Дании объяснил, почему ЕС должен немедленно согласовать "репарационный заем" Украине

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен отмечает, что для ЕС крайне важно обеспечить решение о "репарационном займе" для Украины – для того, чтобы Украина имела ресурсы на следующий год, и чтобы доказать, что Европа способна принимать нужные решения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментариях СМИ перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам 15 декабря.

Расмуссен отметил, что на этой неделе крайне важно принять решение, которое обеспечит Украине финансовую определенность и ресурсы для того, чтобы продолжать борьбу.

"А единственная опция, которая фактически есть – это репарационный заем, для которого нужно квалифицированное большинство. Для всех остальных нужно единогласное решение... Это будет не сегодня, но это должно произойти, когда Евросовет встретится позже на этой неделе. Иначе мы оставим Украину в очень трудной ситуации – и, к сожалению, продемонстрируем миру, что в той характеристике, которую США недавно дали Европе, есть доля правды", – сказал глава МИД Дании.

"Америка смотрит на Европу и считает нас слабыми – и мы и будем такими, если не будем действовать", – подчеркнул он.

В то же время в ЕС заверили, что не планируют принимать решение по росактивам без согласия Бельгии, которая опасается юридических последствий для себя.

Между тем Россия в российском суде требует от бельгийского Euroclear почти 230 млрд долларов из-за замороженных активов.