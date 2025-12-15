У Берліні продовжилися переговори між українською та американською делегаціями

У столиці Німеччини в понеділок продовжилися переговори між делегаціями України та США щодо "мирного плану".

Про це повідомило "Європейській правді" джерело в українській делегації.

Як відомо, 14 грудня до Берліна прилетіла українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським, яка у суботу провела переговори з посланцями президента США Дональда Трампа.

Пізніше у Зеленського повідомили, що переговори тривали понад п'ять годин і продовжаться в понеділок зранку. Спецпредставник американського президента Стів Віткофф заявив про "великий прогрес".

Відтак 15 грудня джерело у делегації повідомило, що розпочався другий раунд переговорів між делегаціями України та США щодо "мирного плану".

У Берліні в понеділок очікують також президента Франції Емманюеля Макрона, прем’єра Британії Кіра Стармера, прем’єра Нідерландів Діка Схоофа, італійську прем’єрку Джорджу Мелоні та президента Фінляндії Александра Стубба.

Стубб, за повідомленнями ЗМІ, ще у неділю прилетів до Берліна і мав коротку зустріч з перемовниками Трампа.

Згідно з графіком, який розкрили в Офісі президента України, зустріч Зеленського з широким колом європейських лідерів розпочнеться о 20:00 за Києвом.