В Берлине продолжились переговоры между украинской и американской делегациями

В столице Германии в понедельник продолжились переговоры между делегациями Украины и США по "мирному плану".

Об этом сообщил "Европейской правде" источник в украинской делегации.

Как известно, 14 декабря в Берлин прилетела украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским, которая в субботу провела переговоры с посланцами президента США Дональда Трампа.

Позже у Зеленского сообщили, что переговоры продолжались более пяти часов и продолжатся в понедельник утром. Спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф заявил о "большом прогрессе".

15 декабря источник в делегации сообщил, что начался второй раунд переговоров между делегациями Украины и США по "мирному плану".

В Берлине ожидают также президента Франции Эмманюэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера, премьера Нидерландов Дика Схофа, итальянского премьера Джорджу Мелони и президента Финляндии Александра Стубба.

Стубб, по сообщениям СМИ, еще в воскресенье прилетел в Берлин и провел короткую встречу с переговорщиками Трампа.

Согласно графику, который обнародовали в Офисе президента Украины, встреча Зеленского с широким кругом европейских лидеров начнется в 20:00 по Киеву.