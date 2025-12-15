Греція у співпраці зі США заарештувала підозрюваних у контрабанді кокаїну

Грецька поліція заарештувала п'ятьох підозрюваних учасників міжнародного злочинного угруповання, яке могло переправити сім тонн кокаїну з Венесуели до Європи на грецькому рибальському судні.

Про це повідомили в понеділок, 15 грудня, представники поліції Греції, які говорили на умовах анонімності із агентством Reuters, пише "Європейська правда".

Один із представників поліції зазначив, що арешти, проведені в різних частинах Греції, стали результатом розслідування, розпочатого у співпраці з Агентством США з боротьби з наркотиками.

Як зазначили правоохоронці, серед затриманих був і підозрюваний ватажок угруповання.

Судно вийшло з невеликого порту у місті Салоніки і прямувало до Латинської Америки. Слідчі вважають, що пізніше воно завантажило до семи тонн кокаїну біля берегів Венесуели. Поліція не розкрила кінцевий пункт призначення судна.

Ще один представник поліції зазначив, що ще п'ять осіб, які перебували на борту судна, були заарештовані французькою владою.

Судно, яке протягом останніх двох днів супроводжувалося французьким військово-морським флотом через Атлантичний океан, буде доставлено до французького порту.

Греція розпочала розслідування щодо власника судна, який має судимість за злочини, пов'язані з наркотиками.

Зазначимо, наприкінці листопада американський президент Дональд Трамп заявив про "закриття неба" над Венесуелою та "прилеглого повітряного простору".

Також нещодавно Сполучені Штати оголосили нові санкції проти членів родини венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та деяких компаній.

