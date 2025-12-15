Греция в сотрудничестве с США арестовала подозреваемых в контрабанде кокаина

Греческая полиция арестовала пятерых подозреваемых участников международной преступной группировки, которая могла переправить семь тонн кокаина из Венесуэлы в Европу на греческом рыболовном судне.

Об этом сообщили в понедельник, 15 декабря, представители полиции Греции, которые говорили на условиях анонимности с агентством Reuters, пишет "Европейская правда".

Один из представителей полиции отметил, что аресты, проведенные в разных частях Греции, стали результатом расследования, начатого в сотрудничестве с Агентством США по борьбе с наркотиками.

Как отметили правоохранители, среди задержанных был и подозреваемый главарь группировки.

Судно вышло из небольшого порта в городе Салоники и направлялось в Латинскую Америку. Следователи считают, что позже оно загрузило до семи тонн кокаина у берегов Венесуэлы. Полиция не раскрыла конечный пункт назначения судна.

Еще один представитель полиции отметил, что еще пять человек, находившихся на борту судна, были арестованы французскими властями.

Судно, которое в течение последних двух дней сопровождалось французским военно-морским флотом через Атлантический океан, будет доставлено во французский порт.

Греция начала расследование в отношении владельца судна, который имеет судимость за преступления, связанные с наркотиками.

Отметим, в конце ноября американский президент Дональд Трамп заявил о "закрытии неба" над Венесуэлой и "прилегающего воздушного пространства".

Также недавно Соединенные Штаты объявили новые санкции против членов семьи венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и некоторых компаний.

