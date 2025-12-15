67% бельгійців проти використання заморожених росактивів на користь України

Дві третини бельгійців розділяють занепокоєння свого прем'єра Барта Де Вевера щодо використання заморожених російських активів для фінансування так званої репараційної позики для України.

Про це свідчить опитування RTL info – IPSOS – Le Soir Grand Barometer, передає "Європейська правда".

На запитання "З початку війни в Україні близько 183 мільярдів євро російських активів було заморожено в Euroclear у Бельгії. Чи повинен уряд погодитися на звільнення цих коштів для фінансування підтримки України?", переважна більшість бельгійців погоджується з Бартом Де Вевером.

Барт де Вевер вже кілька тижнів чинить опір ідеї використання росактивів на користь України.

67% опитаних бельгійців вважають, що уряд не повинен погоджуватися на передачу заморожених російських активів Україні. Вони особливо стурбовані системним ризиком, який це становить для Бельгії.

22% не поділяють подібних занепокоєнь, а 11% кажуть, що не цікавляться цим питанням.

На регіональному рівні: цього разу валлони, фламандці та мешканці Брюсселя відносно одностайні: 62%, 71% та 56% респондентів відповідно висловили свою згоду з позицією, яку зараз відстоює Барт Де Вевер. Однак найбільше проти використання російських активів виступають саме фламандці.

Нагадаємо, 12 грудня посли Європейського Союзу ухвалили рішення про замороження російських активів, що перебувають у Європі, на безстроковий термін.

У понеділок в ЄС заявили, що Європейський Союз не має наміру вирішувати питання щодо надання Україні "репараційної позики" на базі заморожених активів Росії без згоди Бельгії, де перебуває найбільша частка цих активів, незвжаючи на те, що для прийняття рішення достатньо кваліфікованої більшості голосів держав-членів ЄС.