67% бельгийцев против использования замороженных росактивов в пользу Украины

Две трети бельгийцев разделяют беспокойство своего премьера Барта Де Вевера по использованию замороженных российских активов для финансирования так называемого репарационного займа для Украины.

Об этом свидетельствует опрос RTL info – IPSOS – Le Soir Grand Barometer, передает "Европейская правда".

На вопрос "С начала войны в Украине около 183 миллиардов евро российских активов было заморожено в Euroclear в Бельгии. Должно ли правительство согласиться на освобождение этих средств для финансирования поддержки Украины?", подавляющее большинство бельгийцев соглашается с Бартом Де Вевером.

Барт де Вевер уже несколько недель сопротивляется идее использования росактивов в пользу Украины.

67% опрошенных бельгийцев считают, что правительство не должно соглашаться на передачу замороженных российских активов Украине. Они особенно обеспокоены системным риском, который это представляет для Бельгии.

22% не разделяют подобных беспокойств, а 11% говорят, что не интересуются этим вопросом.

На региональном уровне: на этот раз валлоны, фламандцы и жители Брюсселя относительно единодушны: 62%, 71% и 56% респондентов соответственно выразили свое согласие с позицией, которую сейчас отстаивает Барт Де Вевер. Однако больше всего против использования российских активов выступают именно фламандцы.

Напомним, 12 декабря послы Европейского Союза приняли решение о замораживании российских активов, находящихся в Европе, на бессрочный срок.

В понедельник в ЕС заявили, что Европейский Союз не намерен решать вопрос о предоставлении Украине "репарационного займа" на базе замороженных активов России без согласия Бельгии, где находится наибольшая доля этих активов, несмотря на то, что для принятия решения достаточно квалифицированного большинства голосов государств-членов ЕС.