Глава британської розвідки MI6 у своїй першій промові попередить про "агресивну загрозу" Росії

Очільниця Секретної розвідувальної служби Великої Британії (MI6) Блейз Метревелі у своїй першій промові з моменту вступу на посаду попередить, про "агресивну, експансіоністську та ревізіоністську" загрозу з боку Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція Reuters, яка ознайомилася з уривками промови Метревелі заздалегідь.

У контексті зростаючої російської загрози глава MI6 у своїй промові наголосить на підтримці України з боку Великої Британії.

"Путін не повинен сумніватися, наша підтримка триває. Тиск, який ми чинимо від імені України, буде продовжуватися", – заявить Метревелі в понеділок.

"Експорт хаосу – це особливість, а не помилка російського підходу до міжнародної взаємодії, і ми повинні бути готові до того, що це триватиме, доки Путін не буде змушений змінити свої розрахунки", – цитує промову Reuters.

Головнокомандувач збройних сил Великої Британії Річард Найтон також виступить з окремою промовою в понеділок, в якій закликатиме до переходу до оборони для всього суспільства в умовах зростаючої невизначеності та загроз, і наголосить на підвищеній ймовірності вторгнення Росії до країни НАТО.

Раніше повідомлялося, що у Британії головою розвідки MI6 вперше в історії призначили жінку. Нею стала Блейз Метревелі, кар'єрна співробітниця розвідки.

Як відомо, у грудні Міністерство оборони Великої Британії запустило нову Службу військової розвідки (MIS), яка вперше об'єднає всі розвідувальні підрозділи та організації в рамках Міноборони країни.