Глава британской разведки MI6 в своей первой речи предупредит об "агрессивной угрозе" России

Руководительница Секретной разведывательной службы Великобритании (MI6) Блейз Метревели в своей первой речи с момента вступления в должность предупредит об "агрессивной, экспансионистской и ревизионистской" угрозе со стороны России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters, которое ознакомилось с отрывками речи Метревели заранее.

В контексте растущей российской угрозы глава MI6 в своей речи подчеркнет поддержку Украины со стороны Великобритании.

"Путин не должен сомневаться, наша поддержка продолжается. Давление, которое мы оказываем от имени Украины, будет продолжаться", – заявит Метревели в понедельник.

"Экспорт хаоса – это особенность, а не ошибка российского подхода к международному взаимодействию, и мы должны быть готовы к тому, что это будет продолжаться, пока Путин не будет вынужден изменить свои расчеты", – цитирует речь Reuters.

Главнокомандующий вооруженными силами Великобритании Ричард Нейтон также выступит с отдельной речью в понедельник, в которой призовет к переходу к обороне для всего общества в условиях растущей неопределенности и угроз, и подчеркнет повышенную вероятность вторжения России в страну НАТО.

Ранее сообщалось, что в Великобритании главой разведки MI6 впервые в истории назначили женщину. Ею стала Блейз Метревели, карьерная сотрудница разведки.

Как известно, в декабре Министерство обороны Великобритании запустило новую Службу военной разведки (MIS), которая впервые объединит все разведывательные подразделения и организации в рамках Минобороны страны.