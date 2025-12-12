Міністерство оборони Британії запустило нову Службу військової розвідки

Міністерство оборони Великої Британії запускає нову Службу військової розвідки (MIS), яка вперше об'єднає всі розвідувальні підрозділи та організації в рамках Міноборони країни.

Про це йдеться в заяві оборонного відомства, пише "Європейська правда".

Очікується, що після запуску MIS військова розвідка Великої Британії стане більш ефективною та оперативною. Абревіатура "MI" така ж, як у MI5 та MI6 – внутрішніх та зовнішніх розвідувальних агентств Великої Британії.

Відповідно до рекомендацій Стратегічного огляду оборони, реформи вперше об'єднують усі розвідувальні підрозділи та організації в рамках Міністерства оборони, включно із підрозділами Королівського флоту, Британської армії та Королівських повітряних сил.

Це прискорить збір, аналіз та обмін інформацією між збройними силами.

Окрім цього, з метою ще більшого підвищення стійкості оборони Британія також запускає новий підрозділ контррозвідки оборони (DCIU).

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що у міру зростання загроз країна робить оборонну розвідку більш інтелектуальною.

"Цей уряд виконує рекомендації Стратегічного огляду оборони, виводячи Велику Британію на передову військових інновацій. Для розвідки це означає передові технології, чіткіші структури та швидший обмін даними. Це дає нам чіткіше уявлення про те, що можуть зробити наші супротивники, тому ми захищаємо наші збройні сили, охороняємо критичну інфраструктуру та стримуємо мінливі загрози", – наголосив він.

Про ці зміни 12 грудня оголосив молодший міністр у справах ветеранів Британії Алістер Карнс, який відвідав надсекретну військову шпигунську базу в Кембриджширі, разом із заступником міністра оборони Луїзою Сендер-Джонс та групою журналістів.

Під час візиту він зазначив, що Британія "швидко розробляє" плани з підготовки всієї країни до можливого початку війни.

Зазначимо, нещодавно Карнс заявив, що армія країни буде знищена "від шести місяців до року" в разі великої війни.

Британська сухопутна армія є найменшою за чисельністю з 1700-х років, хоча заступник начальника британського оборонного штабу Роб Магован минулого місяця наполягав на тому, що "якщо британську армію попросять воювати сьогодні вночі, вона буде воювати сьогодні вночі".

Раніше стало відомо, що Британія утилізує п'ять військових кораблів та понад десять військових вертольотів та безпілотників у рамках програми зі скорочення витрат. Зараз Велика Британія проводить Стратегічний огляд оборони.