Зеленский во вторник посетит Нидерланды

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник прибудет с официальным визитом в Нидерланды.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает пресс-служба правительства Нидерландов.

Президента Украины примет исполняющий обязанности премьер-министра Дик Схоф в Гааге. Вместе с министром иностранных дел Нидерландов Давидом ван Веелем и министром обороны Рубеном Брекельмансом они проведут рабочий обед в официальной резиденции премьер-министра Катсгейс. На встрече будут обсуждаться мирные переговоры и дальнейшая поддержка Украины.

Днем президента Украины примет король Виллем Александр во дворце Гейс-тен-Бос.

Как сообщает Dutch News со ссылкой на правительственную информационная служба Нидерландов, в рамках визита в страну президент Зеленский также должен выступить в Гааге перед обеими палатами парламента Нидерландов.

Как сообщалось, в воскресенье Владимир Зеленский прибыл в Берлин для переговоров по "мирному плану".

В понедельник в столице Германии также ожидают также президента Франции Эмманюэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера, премьера Нидерландов Дика Схофа, итальянского премьера Джорджу Мелони и президента Финляндии Александра Стубба.

Стубб, по сообщениям СМИ, еще в воскресенье прилетел в Берлин и провел короткую встречу с переговорщиками Трампа.

Согласно графику, который раскрыли в Офисе президента Украины, встреча Зеленского с широким кругом европейских лидеров начнется в 20:00 по Киеву.