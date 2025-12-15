Туск різко розкритикував Навроцького: "Це катастрофа"

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск різко розкритикував президента країни Кароля Навроцького і його заяви в останньому інтерв’ю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Туск заявив у спілкуванні із журналістами дорогою до Берліна, його цитує Onet.

Польський прем’єр зазначив, що сам інтерв’ю Навроцького не читав, однак бачив заголовки.

"Вони досить промовисті. Особливе значення для мене мала цитата президента про те, що він ближчий до Гжегожа Брауна, ніж до мене. Це багато говорить про цю президентську каденцію і про те, як проходить лінія політичного розколу в Польщі", – сказав він.

За словами Туска, "Конституція покладає на уряд відповідальність за зовнішню політику".

"Я б волів, і це, мабуть, зрозуміло, щоб президент нам допомагав. Президент, який щодня повторює, що Польща не має жодного значення, – це катастрофа. Я б волів, щоб президент щодня повторював, що Польща має велике значення", – підкреслив він.

Туск переконаний, що "міг би досягти набагато більше, якби мав підтримку з боку президента".

"На мою думку, це його конституційний обов'язок – підтримувати політику уряду. Так говорить Конституція і здоровий глузд, так підказує національний інтерес. Я дуже розчарований, не цим інтерв'ю, а таким загальним підходом", – додав він.

У вказаному інтерв’ю Навроцький заявив, що Україна мала б більше залучити Польщу у переговорний процес щодо потенційної мирної угоди.

Також в інтерв’ю він розповів, що завдяки зустрічі із Зеленським у Варшаві сподівається почати "відновлювати елемент партнерства" між країнами, який, на його думку, втрачено.