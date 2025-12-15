Туск резко раскритиковал Навроцкого: "Это катастрофа"

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал президента страны Кароля Навроцкого и его заявления в последнем интервью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Туск заявил в беседе с журналистами по дороге в Берлин, его цитирует Onet.

Польский премьер отметил, что сам интервью Навроцкого не читал, однако видел заголовки.

"Они достаточно красноречивы. Особое значение для меня имела цитата президента о том, что он ближе к Гжегожу Брауну, чем ко мне. Это многое говорит об этом президентском сроке и о том, как проходит линия политического раскола в Польше", – сказал он.

По словам Туска, "Конституция возлагает на правительство ответственность за внешнюю политику".

"Я бы предпочел, и это, пожалуй, понятно, чтобы президент нам помогал. Президент, который ежедневно повторяет, что Польша не имеет никакого значения, – это катастрофа. Я бы предпочел, чтобы президент ежедневно повторял, что Польша имеет большое значение", – подчеркнул он.

Туск убежден, что "мог бы достичь гораздо большего, если бы имел поддержку со стороны президента".

"По моему мнению, это его конституционный долг – поддерживать политику правительства. Так говорит Конституция и здравый смысл, так подсказывает национальный интерес. Я очень разочарован, не этим интервью, а таким общим подходом", – добавил он.

В указанном интервью Навроцкий заявил, что Украина должна была бы больше привлечь Польшу в переговорный процесс по потенциальному мирному соглашению.

Также в интервью он рассказал, что благодаря встрече с Зеленским в Варшаве надеется начать "восстанавливать элемент партнерства" между странами, который, по его мнению, утрачен.