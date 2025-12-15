Каллас: ЄС виконав обіцянку з постачання Україні 2 мільйонів снарядів

Європейський Союз виконав свій план з постачання Україні 2 мільйонів артилерійських снарядів до кінця 2025 року.

Про це, як пише "Європейська правда", заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас на пресконференції у Брюсселі 15 грудня.

Головна дипломатка ЄС заявила, що цього року Європейський Союз надав Україні 27 млрд євро військової допомоги.

"Наші пріоритети – це посилення тиску на Москву і забезпечення більшої підтримки Києву. ЄС надав Україні 27 млрд євро військової допомоги цього року. Ми виконали свою обіцянку надати 2 мільйони артилерійських снарядів Україні. Абсолютно очевидно, що зараз не час сповільнюватися. Ми маємо робити більше, щоб посилювати українську оборону та її позицію на переговорах, поки Росія відмовляється від миру", – заявила Кая Каллас.

Нагадаємо, що у вересні 2025 глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що країни Євросоюзу мають намір зарезервувати для України 2 млн артилерійських снарядів вже до жовтня. Тоді Каллас повідомила, що держави-учасниці ініціативи вже знайшли 80% боєприпасів від обіцяної кількості.

А на початку грудня головна дипломатка ЄС висловлювала жаль з приводу того, що план з надання Україні 2 млн боєприпасів у 2025 році ще не був реалізований.

Також стало відомо, що Чехія поставила Україні 1,8 млн одиниць великокаліберних боєприпасів цього року.

Президент Чехії Петр Павел своєю чергою заявив, що чехи вже почали готувати поставки боєприпасів в Україну на 2026 рік.