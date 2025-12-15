Каллас: ЕС выполнил обещание по поставке Украине 2 миллионов снарядов

Европейский Союз выполнил свой план по поставке Украине 2 миллионов артиллерийских снарядов до конца 2025 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней и безопасности Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе 15 декабря.

Главная дипломатка ЕС заявила, что в этом году Европейский Союз предоставил Украине 27 млрд евро военной помощи.

"Наши приоритеты – это усиление давления на Москву и обеспечение большей поддержки Киеву. ЕС предоставил Украине 27 млрд евро военной помощи в этом году. Мы выполнили свое обещание предоставить 2 миллиона артиллерийских снарядов Украине. Совершенно очевидно, что сейчас не время замедляться. Мы должны делать больше, чтобы усиливать украинскую оборону и ее позицию на переговорах, пока Россия отказывается от мира", – заявила Кая Каллас.

Напомним, что в сентябре 2025 года глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза намерены зарезервировать для Украины 2 млн артиллерийских снарядов уже к октябрю. Тогда Каллас сообщила, что государства-участницы инициативы уже нашли 80% боеприпасов от обещанного количества.

А в начале декабря главная дипломатка ЕС выражала сожаление по поводу того, что план по предоставлению Украине 2 млн боеприпасов в 2025 году еще не был реализован.

Также стало известно, что Чехия поставила Украине 1,8 млн единиц крупнокалиберных боеприпасов в этом году.

Президент Чехии Петр Павел, в свою очередь, заявил, что чехи уже начали готовить поставки боеприпасов в Украину на 2026 год.