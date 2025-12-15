Мерц: відмова використати росактиви для України завдасть величезної шкоди ЄС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що відмова використати заморожені російські активи на користь України завдасть шкоди Європейському Союзу на довгі роки.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника уряду Німеччини наводить Sky News.

Мерц закликав країни-члени ЄС знайти спосіб розподілу ризиків, пов'язаних з використанням цих активів, інакше репутація ЄС може зазнати тривалої шкоди.

"Якщо ми не впораємося з цим завданням, здатність Європейського Союзу діяти буде серйозно обмежена на довгі роки, якщо не на більш тривалий термін", – сказав він.

Нагадаємо, 12 грудня посли Європейського Союзу ухвалили рішення про замороження російських активів, що перебувають у Європі, на безстроковий термін.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що у зв’язку з п’ятничним рішенням Євросоюзу Росія не отримає доступу до заморожених активів свого Центрального банку у Європі навіть через "задні двері".