Мерц: отказ использовать росактивы для Украины нанесет огромный ущерб ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что отказ использовать замороженные российские активы в пользу Украины нанесет ущерб Европейскому Союзу на долгие годы.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы правительства Германии приводит Sky News.

Мерц призвал страны-члены ЕС найти способ распределения рисков, связанных с использованием этих активов, иначе репутация ЕС может понести длительный ущерб.

"Если мы не справимся с этой задачей, способность Европейского Союза действовать будет серьезно ограничена на долгие годы, если не на более длительный срок", – сказал он.

Напомним, 12 декабря послы Европейского Союза приняли решение о замораживании российских активов, находящихся в Европе, на бессрочный срок.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что в связи с пятничным решением Евросоюза Россия не получит доступа к замороженным активам своего Центрального банка в Европе даже через "заднюю дверь".