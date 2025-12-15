Турция говорит, что сбила "неуправляемый" беспилотник в Черном море
Турецкие истребители сбили "неуправляемый" беспилотник, летевший из Черного моря.
Об этом сообщило в понедельник министерство обороны страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.
Министерство заявило, что "воздушный след", который приближался к воздушному пространству Турции над Черным морем, был обнаружен и отслежен в рамках рутинных процедур.
"Для обеспечения безопасности воздушного пространства были подняты в воздух наши истребители F-16, находящиеся под контролем НАТО и национальных сил", – говорится в заявлении.
"Было установлено, что воздушный след принадлежал беспилотному летательному аппарату, который вышел из-под контроля; чтобы избежать негативных последствий, его сбили в безопасной зоне вне населенных пунктов", – заявили в ведомстве.
Турецкие СМИ сообщили, что беспилотник был сбит над сушей и его идентифицируют только после извлечения обломков.
Инцидент произошел на фоне усиления атак между воюющими Россией и Украиной в Черном море.
Ранее сообщалось, что 28 ноября в Черном море в результате внешних ударов загорелись два подсанкционных танкера у побережья Турции. Источники "УП" в СБУ заявили, что это была спецоперация Службы безопасности Украины.
2 декабря стало известно, что еще один российский танкер был атакован неподалеку от берегов Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал эти случаи "тревожным обострением".
4 декабря в Министерство иностранных дел Турции вызвали представителей посольств Украины и России, чтобы выразить обеспокоенность серией атак на суда российского "теневого флота" в Черном море.