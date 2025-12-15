Турция говорит, что сбила "неуправляемый" беспилотник в Черном море

Турецкие истребители сбили "неуправляемый" беспилотник, летевший из Черного моря.

Об этом сообщило в понедельник министерство обороны страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

Министерство заявило, что "воздушный след", который приближался к воздушному пространству Турции над Черным морем, был обнаружен и отслежен в рамках рутинных процедур.

"Для обеспечения безопасности воздушного пространства были подняты в воздух наши истребители F-16, находящиеся под контролем НАТО и национальных сил", – говорится в заявлении.

"Было установлено, что воздушный след принадлежал беспилотному летательному аппарату, который вышел из-под контроля; чтобы избежать негативных последствий, его сбили в безопасной зоне вне населенных пунктов", – заявили в ведомстве.

Турецкие СМИ сообщили, что беспилотник был сбит над сушей и его идентифицируют только после извлечения обломков.

Инцидент произошел на фоне усиления атак между воюющими Россией и Украиной в Черном море.

Ранее сообщалось, что 28 ноября в Черном море в результате внешних ударов загорелись два подсанкционных танкера у побережья Турции. Источники "УП" в СБУ заявили, что это была спецоперация Службы безопасности Украины.

2 декабря стало известно, что еще один российский танкер был атакован неподалеку от берегов Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал эти случаи "тревожным обострением".

4 декабря в Министерство иностранных дел Турции вызвали представителей посольств Украины и России, чтобы выразить обеспокоенность серией атак на суда российского "теневого флота" в Черном море.