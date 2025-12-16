Главнокомандующий ВС Британии: мы должны усилить оборону перед угрозой со стороны России

Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Ричард Нейтон предупредил, что его страна должна лучше подготовиться к отражению угрозы конфликта, особенно со стороны России.

Об этом он сказал в понедельник, 15 декабря, во время ежегодной лекции, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Нейтон заявил, что Великобритания еще не ощутила угрозу со стороны России "так остро, как многие союзники в Европе", которые уже приняли меры для увеличения оборонных закупок, а в некоторых случаях вернулись к форме национальной службы.

"Российское руководство четко дало понять, что оно хочет бросить вызов, ограничить, разделить и, в конечном итоге, уничтожить НАТО. Нашим союзникам понятно, что риск для НАТО и Великобритании со стороны России растет", – сказал он.

Затем главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании подчеркнул: если страна не сможет повысить осведомленность и стимулировать дискуссию в обществе о рисках – она не может ожидать, что "остальные члены правительства, общества и промышленности будут действовать или нести расходы".

Он отметил, что хотя "целью должно быть избежание войны", Великобритания должна поощрять больше людей быть готовыми воевать в регулярной армии и резерве, развивать потенциал промышленности для удовлетворения потребностей в пополнении запасов и перевооружении, а также развивать навыки, необходимые оборонной промышленности.

"Сыновья и дочери, коллеги, ветераны: все они будут иметь свою роль. Строить. Служить. И, если понадобится, воевать. И больше семей узнают, что значит жертва ради нашей страны. Вот почему так важно, чтобы мы объясняли изменчивость угрозы и необходимость опережать ее", – подытожил Нейтон.

Отметим, в этот же день новая глава разведывательного ведомства Великобритании MI6 Блейз Метревели предупредила, что хозяин Кремля Владимир Путин намеренно затягивает переговоры о прекращении войны в Украине, что осложняет усилия президента США Дональда Трампа по заключению соглашения до конца года.

Стоит отметить, что недавно Министерство обороны Великобритании запустило новую Службу военной разведки (MIS), которая впервые объединит все разведывательные подразделения и организации в рамках Минобороны страны.