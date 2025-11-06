У Німеччині затримали іноземця за намальовані людською кровʼю свастики

Поліція німецького міста Ганау в четвер затримала 31-річного чоловіка, підозрюваного в нанесенні свастик людською кров'ю на десятки автомобілів, поштових скриньок та фасадів будівель.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Як повідомив речник німецької поліції Томас Лейпольд, правоохоронці напередодні отримали повідомлення про свастику, нанесену червоною рідиною на капот автомобіля.

Експрес-тестування підтвердило, що ця свастика, як і десяток інших, були нанесені людською кровʼю.

Після інформації від одного зі свідків поліцейські затримали 31-річного громадянина Румунії у його будинку в Ганау, якого підозрюють у нанесенні свастик.

"Він усе ще перебував під сильним впливом алкоголю, і його мотив, судячи з усього, був суто особистим і пов'язаним з роботою – він просто зірвався", – сказав Лейпольд.

Речник додав, що на тілі чоловіка виявили травми, завдані, за попередніми даними, внаслідок самопошкодження. Іноземця відправили на обстеження до психіатричної лікарні.

Демонстрація нацистських символів, включно зі свастикою, є незаконною в Німеччині.

Нагадаємо, у липні заступник спікера парламенту південно-західної німецької землі Баден-Вюртемберг Даніель Борн оголосив про відставку після того, як визнав, що намалював свастику на виборчому бюлетені.

А у 2023 році суд зобов'язав члена міської ради міста Баден-Баден виплатити штраф після того, як було встановлено, що він намалював свастику на двох автомобілях з українськими номерними знаками.