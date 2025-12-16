В Германии неизвестные выцарапали на церкви свастику

В немецком городе Бокенем, что в Нижней Саксонии, неизвестные повредили фасад церкви изображением свастики – полиция расследует инцидент.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

По сообщению полиции, неизвестные выбили свастику на фасаде протестантской церкви в Бокенеме.

Полицейское управление возбудило уголовное дело за использование символов неконституционных организаций, говорится в сообщении.

Отметим: демонстрация нацистских символов, включая свастику, является незаконной в Германии.

В ноябре полиция немецкого города Ганау задержала 31-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении свастик человеческой кровью на десятки автомобилей, почтовых ящиков и фасадов зданий.

Напомним, в июле заместитель спикера парламента юго-западной немецкой земли Баден-Вюртемберг Даниэль Борн объявил об отставке после того, как признал, что нарисовал свастику на избирательном бюллетене.