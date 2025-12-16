Зеленський розкрив наступні кроки щодо "мирного плану" після переговорів у Берліні

Після перемовин України і США у Берліні американська сторона планує взаємодії з Москвою, після чого має знову відбутися американсько-українська зустріч – ймовірно, вже наступними вихідними.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав президент України Володимир Зеленський під час онлайн-брифінгу для журналістів дорогою до Нідерландів.

Зеленського запитали, що буде відбуватися у переговорному процесі після раундів у Берліні, які завершилися у понеділок.

Він відповів, що у найближчі два дні має відбутися доопрацювання документів.

"Далі Сполучені Штати Америки, я думаю, в найближчі дні проведуть консультації з рускіми, а після цього проведуть консультації з президентом США, після цього наші команди зустрінуться. Я думаю, наші перемовні команди зустрінуться в Сполучених Штатах Америки найближчим часом – думаю, може, навіть на вихідних", – сказав він.

"А далі, після, відповідно, цієї зустрічі, буде видно. Будемо думати про зустріч на рівні лідерів, принаймні з Президентом Сполучених Штатів… Я думаю, що коли ми допрацюємо документи або наблизимося ближче до кінцевого варіанту документів, – ми з ним зустрінемося", – додав Зеленський.

Крім того, Зеленський на брифінгу згадав, що хотів би провести зустріч в такому форматі, як це було в Берліні, у Києві.

"Ми зустрілися в такому форматі вперше… Я хотів, щоб і Стів (Віткофф), і Джаред (Кушнер), і Гринкевич (головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич) , головний військовий представник команди Сполучених Штатів, і інші – я дуже хотів, щоб ми в цьому колі спілкувалися в Києві. Я знаю, що через ті чи інші причини американська команда не приїхала до нас. Немає тут ніяких у мене питань до них", – сказав він.

Нагадаємо, протягом 14-15 грудня Україна й США провели кілька раундів перемовин у Берліні. Ввечері у понеділок відбулася зустріч за участі Зеленського і європейських лідерів, після чого - розмова з Дональдом Трампом.

За даними Axios, наступний раунд переговорів між Україною і США може відбутися цими вихідними у Маямі.

За джерелами американських ЗМІ, у США вважають, що вирішили "90% суперечностей" між Україною і РФ.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не погоджуватиметься на юридичне чи "де-факто" визнання окупованої Донеччини за Росією та визнав, що у цьому питанні до компромісу не наблизились.



