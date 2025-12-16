Трамп поспілкувався з лідерами Європи і Зеленським після перемовин у Берліні

Президент США Дональд Трамп розповів, що спілкувався з європейськими лідерами та президентом України після перемовин, що відбулись 14-15 грудня у Берліні стосовно потенційної угоди для завершення російсько-української війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп заявив під час звернення в Овальному кабінеті.

Трамп розповів, що говорив з європейськими лідерами та Зеленським і має позитивне враження про результат переговорів у Берліні.

"Годину тому у нас була дуже хороша розмова з європейськими лідерами, багатьма з них, щодо війни Росії і України. У нас була довга розмова. Виглядає, що справи йдуть добре… У мене також була довга розмова з президентом Зеленським", – сказав Дональд Трамп.

Згодом він уточнив, що у розмові брали участь лідери Німеччини, Італії, Фінляндії, Франції, Британії, Польщі, Норвегії, Данії, Нідерландів та генсек НАТО, і це були "дуже довгі і хороші переговори".

"У нас були численні розмови з російським президентом Путіним. Думаю, зараз ми ближче (до потенційної угоди. – "ЄП") ніж будь-коли", – додав Трамп.

Він знову висловив думку, що Росія зацікавлена у завершенні війни.

Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-брифінгу для ЗМІ дорогою до Нідерландів також згадав про розмову з Трампом.

"Всі разом, вже з європейцями, ми сьогодні розмовляли з президентом США Трампом. Ми з ним особисто спілкувалися про всі ці кроки. Я думаю, що коли ми доопрацюємо документи, або наблизимося ближче до кінцевого варіанту документів, – ми з ним зустрінемося", – зазначив він.

За джерелами ЗМІ, у США вважають, що вирішили "90% суперечностей" між Україною і РФ за підсумками перемовин у Берліні.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не погоджуватиметься на юридичне чи "де-факто" визнання окупованої Донеччини за Росією та визнав, що у цьому питанні до компромісу не наблизились.

Також він повідомив, що бачить готовність США надати юридично зобов’язуючі безпекові гарантії Україні, що діятимуть за принципом ст. 5 НАТО; паралельно обговорюються також заходи з боку європейських партнерів.