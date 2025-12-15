Axios: Україна і США можуть продовжити переговори у Маямі

Наступний раунд переговорів між Україною та Сполученими Штатами щодо врегулювання війни може відбутися цими вихідними у США, ймовірно, в Маямі.

Про це порталу Axios розповів неназваний американський посадовець, повідомляє "Європейська правда".

Співрозмовник порталу розповів, що, ймовірно, відбудуться переговори "десь у США, можливо, в Маямі, за участю робочих груп, військових, які будуть вивчати карти".

Американські офіційні особи підтвердили, що два дні інтенсивних переговорів між Україною, США та європейськими офіційними особами привели до помітних успіхів у питанні гарантій безпеки для України, але залишили значні прогалини в питанні території.

Посадовець США зазначив, що українські та європейські співрозмовники були здивовані тим, що американська сторона готова запропонувати стільки гарантій безпеки, і що вони вважають, що Росія погодиться.

"Президент Трамп вважає, що він зможе переконати Росію прийняти цю гарантію, аналогічну статті 5 НАТО", – сказав посадовець.

Він підтвердив, що гарантії безпеки "повинні бути схвалені Сенатом", але не сказав, чи буде адміністрація домагатися укладення офіційного договору.

Аргумент США полягає в тому, що ця угода пропонує Україні надійні гарантії безпеки, прискорює її шлях до Європейського Союзу і виділяє мільярди на відновлення, але натомість передбачає від України територіальні поступки на користь РФ.

Як описав це один з американських посадовців, завдання полягає в тому, щоб "запропонувати максимально вигідний пакет, щоб подивитися, чи зможемо ми повернутися до Росії з чимось, що дозволить закрити це питання".

Однак посадовці в Києві та європейських столицях побоюються, що Україна може погодитися на болючі поступки, а Росія відмовиться від угоди і вимагатиме більшого.

Телеканал Sky News раніше повідомляв, що анонімний американський посадовець розповів, що в ході переговорів Україна-США у Берліні було вирішено "90% суперечливих питань" між Україною та РФ.

Секретар РНБО Рустем Умєров висловив сподівання, що до кінця дня американській та українській стороні вдасться узгодити позиції, які "наблизять" Україну до миру.

За даними AFP, під час переговорів у Берліні американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер тиснули на українську сторону з вимогою відмовитись від підконтрольної їй частини Донбасу.

Після цього заступник глави МЗС Сергій Кислиця закликав не вірити анонімним джерелам щодо позиції США на переговорах.